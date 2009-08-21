В Афганистане объявлено о победе Карзая

Президент Афганистана Хамид КАРЗАЙ получил большинство голосов на прошедших накануне президентских выборах, сообщил руководитель предвыборного штаба главы государства, передает ИТАР-ТАСС. По его словам, второго тура голосования не будет.

Однако, по данным агентства "Паджвок Афган ньюс", два основных соперника на прошедших в четверг в Афганистане президентских выборах - баллотирующийся на второй срок Х.КАРЗАЙ и его главный оппонент, бывший глава МИД Абдулла АБДУЛЛА - набирают примерное равное количество голосов.

Х.КАРЗАЙ набирает большинство в южных и восточных провинциях, А.АБДУЛЛА лидирует в избирательных округах к северу от Кабула. Что касается западных регионов и, в первую очередь, крупной провинции Герат, итоги выборов в которой могут существенно повлиять на исход голосования и определить судьбу второго тура, то данные по этим округам пока не обнародуют.

В ближайшие часы уже могут стать известны предварительные итоги выборов, а также явка избирателей.

Как заявил по окончании выборов, когда был снят мораторий на информацию об актах насилия в ходе голосования, президент Х.КАРЗАЙ, в минувший четверг было совершено более 140 атак в 15 провинциях, жертвами которых стали 26 человек.

Окончательных итогов выборов следует ожидать не ранее 3 сентября.