США поздравили Афганистан с успешными выборами

США поздравляют Афганистан с успешным проведением демократических выборов, которые прошли в стране в четверг, говорится в переданном РИА Новости заявлении посольства США в Кабуле.

"Американский народ поздравляет народ Афганистана по окончании дня выборов с историческим национальным событием - проведением первых демократических выборов президента и региональных выборов", - говорится в документе.

"Вместе с мировым сообществом, мы ждем в ближайшие дни объявления Независимой избирательной комиссией официальных результатов выборов", - подчеркивается в заявлении американского диппредставительства.

В Афганистане в четверг с семи утра и до пяти вечера были открыты 6621 избирательный центр. Удостоверения избирателей имеет около 17 миллионов жителей Исламской Республики. Всего, по данным ООН, в Афганистане может проживать 25-26 миллионов человек.

Основными претендентами на президентский пост в Афганистане являются действующий глава государства Хамид Карзай и бывший глава МИД страны доктор Абдулла Абдулла. Несколько меньшей популярность электората пользуются депутат афганского парламента Рамазан Башардуст и бывший глава Минфина Ашраф Гани Ахмадзай.