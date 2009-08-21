Катамадзе: Ельцин заставил Грузию вступить в СНГ

Грузия продолжит поиск путей нормализации отношений с Россией. Об этом на пресс-конференции в Донецке сказал Посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ.

«Я надеюсь на то, что, несмотря на войну и проблемы между двумя странами, мы будем все-таки искать пути, чтобы нормализовать взаимоотношения между Грузией и Россией», - сказал он.

Посол с сожалением констатировал, что 17 августа 2009 года Грузия официально вышла из Содружества Независимых Государств (СНГ), однако при этом подчеркнул, что «это очень плохо, но это не вина Грузии».

По словам Г.КАТАМАДЗЕ, Грузия была последней страной постсоветского пространства, которую «силой втянули в СНГ».

Он напомнил, что в 1993 году в Грузии шла война, российские войска были в Поти, и бывший президент Грузии Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ обсуждал проблему с тогдашним президентом России Борисом ЕЛЬЦИНЫМ. «В своих мемуарах Э.ШЕВАРДНАДЗЕ вспоминал, что на его предложение Б.ЕЛЬЦИНУ урегулировать конфликт в Грузии, президент России взял красный карандаш, карту и разделил территорию Грузии на две половины – западную и восточную. Обращаясь к Э.ШЕВАРДНАДЗЕ, Б.ЕЛЬЦИН сказал: «Ты будешь президентом восточной Грузии в Тбилиси, а ГАМСАХУРДИА (Звиад ГАМСАХУРДИЯ – президент Грузии в 1991-1993 гг. - УНИАН). – западной Грузии в Зугдиди», - рассказал посол, акцентировав, в какой политической обстановке был подписан договор о вхождении Грузии в СНГ.

Г.КАТАМАДЗЕ подчеркнул, что в августе 2008 года Россия пришла в Грузию с войной, несмотря на то, что являлась одной из стран-основателей СНГ.

«Согласно уставу СНГ и других документов, регламентирующих действия стран-членов СНГ, эти страны должны помогать друг другу, помогать решать территориальные проблемы», - напомнил Посол Грузии. В такой ситуации Грузии ничего не оставалось, как подать заявку на выход из СНГ в августе 2008 года, констатировал Г.КАТАМАДЗЕ.

Одновременно он указал, что «слава Богу, у нас есть абсолютно нормальные отношения со всеми странами-членами СНГ, кроме России».

Посол также высказал уверенность, что когда Грузия займет свое «равное место среди цивилизованных демократических стран Европы», и станет членом НАТО, после этого ее диалог с Россией станет «совсем другим».