Наивысший уровень опасности объявлен в шести городах Италии

Служба Гражданской обороны Италии объявила в среду о том, что в шести городах страны вводится третий, наивысший уровень опасности, связанный с особенно жаркой и влажной погодой, пришедшей в эти дни на Апеннины.

Речь идет о Риме, Милане, Болонье, Латине, Перудже и Брешии, где зарегистрированы максимальные дневные температуры от 35 до 41 градуса при влажности, превышающей 40%.

По данным специального центра мониторинга Службы ГО, в ближайшие дни этот уровень будет распространен еще на семь итальянских городов - Мессину, где столбик термометра поднимется до 41 градуса, Чивитавеккью (38 градусов), Флоренцию (37 градусов), Венецию (36 градусов), Триест, Риети и Больцано (35 градусов).

В этой связи министерство социального развития, труда и здравоохранения Италии открыло специальную "тревожную телефонную линию", по которой граждане могут получить бесплатные консультации специалистов.

Минздрав напоминает, что в сложившихся метеоусловиях необходимо пить больше жидкости, есть только легкую пищу, по возможности не выходить на открытый воздух с 11 до 18 часов, принимать теплый душ, использовать защитные кремы и ни в коем случае не оставлять людей и домашних животных в припаркованных на солнце автомобилях.

Власти итальянских городов, попавших в "черный список" Службы ГО, принимают меры по защите своих граждан. Так, в римском метро уже в течение нескольких дней пассажирам бесплатно раздают бутылочки с минеральной водой. В Больцано на базе одного из частных домов отдыха оборудован специальный центр, оснащенный кондиционерами, где все желающие, прежде всего, пожилые люди, могут переждать жару, отдохнуть, а за умеренную плату и перекусить. Городские власти Виченцы создали специализированную службу по экстренной доставке на дом продуктов и лекарств, необходимых для тех, кто особенно тяжело переносит жару.

РИА "Новости"