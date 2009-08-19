МВД РФ купит за деньги налогоплательщиков... кровать в золоте

МВД России разместило на официальном сайте госзакупок извещение об открытом конкурсе на приобретение мебели за счет федерального бюджета. Заявка состоит из трех лотов. Первый — мебель и предметы интерьера — стоимостью 15 млн руб., по двум другим закупается «офисная мебель» на 9,4 млн руб. Конкурсная документация утверждена 17 августа 2009 г. начальником ГЦОР МВД России полковником А. А. Смолиным.

Изучив конкурсную документацию, «Ведомости» обнаружили, что речь идет не о заурядной мебели. Например, кровать из массива европейской вишни должна быть декорирована не только ручной резьбой, но и покрыта у изголовья и изножья «тонким слоем золота — 24 карата», т. е. высшей, 999-й пробы. К офисной мебели тоже самые высокие требования: лак для стола переговоров обязательно должен быть немецким, «вся фурнитура стола должна быть немецкого или итальянского производства».

В документации все указано верно, подтвердил «Ведомостям» Николай Мещеряков, указанный на zakupki.gov.ru как контактное лицо по закупке мебели. Для кого поставляется шикарная мебель — он не знает. Итоги конкурса должны быть подведены 1 октября. Срок поставки мебели — 10 дней.

Первые два лота предназначены для Главного управления МВД. Мебель из третьего лота уйдет в Серебряный Бор. По словам собеседника «Ведомостей» в аппарате МВД, там находится дом приемов МВД, а также несколько государственных дач, где проживает руководство ведомства. Это подтверждает член комитета по безопасности Госдумы Михаил Старшинов. Официальный представитель ГУВД Москвы не стал комментировать, что находится по данному адресу.