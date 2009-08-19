Мужчина на «Жигулях» пытался проехать в Кремль

Милиция в среду утром в Москве задержала мужчину, пытавшегося проникнуть в Кремль, который представился сотрудником российских спецслужб и заявил, что у него назначена встреча с представителем правительства страны, сообщил РИА Новостиисточник в правоохранительных органах Москвы.

"Мужчина представлялся сотрудником спецслужб и участником боевых действий, пытался проехать на территорию Кремля на "Жигулях". Милиционеры не пустили его внутрь, доставив в ближайшее отделение внутренних дел", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, в ОВД задержанному стало плохо, и с признаками сильнейшего нервного расстройства он был госпитализирован, добавил источник.