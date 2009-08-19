Из Германии в Польшу будет ходить трамвай

Франкфурт-на-Одере и польский город Слубице, расположенный по другую сторону германо-польской границы, свяжут трамвайным маршрутом. Представители совместной немецко-польской комиссии уже заказали разработку проекта трамвайной линии, которая может вступить в эксплуатацию через три года, сообщает Лента.ру со ссылкой на Tagesspiegel.

С появлением нового маршрута городское транспортное управление Франкфурта получит дополнительно 20 тысяч клиентов. По словам одного из представителей управления Фреда Бернау (Fred Bernau), для Франкфурта с населением в 60 тысяч человек Слубице является как бы еще одним городским районом.

Ожидается, что благодаря новому трамваю оживится коммерческая активность, так как польским студентам, обучающимся в Европейском университете Viadrina, будет проще добираться до центра Франкфурта. Постройка путей также позволит сэкономить на реконструкции старой трамвайной петли в пригороде Лебузер (Lebuser) и проложить рельсы напрямую в Слубице.

Польская сторона также надеется получить значительные выгоды от появления трамвайной линии. Городской стадион в Слубице и гольф-клуб ожидают новых клиентов из Германии. Жителям города будет намного проще добраться на центральный вокзал Франкфурта-на-Одере, а оттуда в Берлин.

Ранее планировалось, что новый трамвайный маршрут будет спонсироваться полностью из бюджета Евросоюза. Однако теперь ЕС сможет профинансировать строительство лишь 85 процентов. Несмотря на это представители соседних муниципалитетов настроены оптимистично. В качестве пилотного проекта, призванного обосновать необходимость трамвайной линии, будет запущен автобусный маршрут. По предварительным оценкам, ежедневно им будут пользоваться около 4000 пассажиров.

Некоторые эксперты предупреждают, что реализация проекта трамвайного маршрута через немецко-польскую границу может затянуться, поскольку потребует согласования на самом высоком уровне в Берлине и Варшаве. Хотя сама по себе идея связать общей транспортной сетью два города не является неожиданной: до 1945 года Слубице был частью Франкфурта, расположенной на другом берегу Одера.