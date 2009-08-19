Лукашенко отказался от услуг британского PR-агентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил бороться со своим "авторитарным" имиджем на Западе без помощи британских пиар-консультантов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на бельгийское издание EUobserver.

Как рассказал изданию лорд Тимоти Белл, глава британского пиар-агентства Bell Pottinger Group, с которым власти Белоруссии заключили в августе 2008 года 12-месячный контракт, срок договора истек 18 августа 2009 года. EUobserver отмечает, что Белл ограничился только сообщением об истечении срока контракта. Будет ли договор продлен, глава Bell Pottinger Group не уточнил. Свое же сотрудничество с белорусским президентом Тимоти Белл оценил весьма положительно.

Однако издание, ссылаясь на белорусские СМИ, делает однозначный вывод о том, что контракт продлен не будет из-за того, что белорусские власти решили продвигать положительный образ Белоруссии в ЕС самостоятельно.

За год работы агентство Bell Pottinger Group добилось нескольких публикаций интервью Лукашенко в ведущих европейских газетах, в частности, в британской Financial Times. Как отмечает EUobserver, большую часть времени Тимоти Белл работал удаленно из Лондона, не посещая Белоруссию.

Также издание подчеркивает, что за последние 12 месяцев "отношения между Белоруссией и ЕС потеплели, и Брюссель начал выводить Минск из-под влияния Москвы".