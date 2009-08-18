Грузия сохранит свое участие в 70 договорах СНГ

Грузия, несмотря на свой выход из состава Содружества Независимых Государств, сохранит свое участие в 70 договорах, подписанных в рамках СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, штаб-квартира которого находится в Минске (Беларусь).

«В соответствии с решением Совета министров иностранных дел СНГ о членстве Грузии в Содружестве Независимых Государств от 9 декабря 2008 года Грузия с 18 августа 2009 года не является государством – участником Содружества Независимых Государств», - отметили в пресс-службе.

Представитель Исполкома СНГ напомнил, что ровно год назад, 18 августа 2008 года, Министерство иностранных дел Грузии известило нотой Исполнительный комитет СНГ о выходе страны из Содружества. «В соответствии со статьей 9 Устава СНГ государство вправе это сделать, и о таком намерении оно должно уведомить за 12 месяцев до выхода. При этом обязательства, возникшие в период участия в Содружестве, сохраняются до их полного выполнения», - уточнил собеседник агентства.

В то же время, по его словам, Грузия уже на следующий день после уведомления о своем выходе их СНГ заявила о своем желании остаться участницей ряда подписанных ею договоров.

«Экспертная группа из представителей государств СНГ неоднократно собиралась для рассмотрения вопроса об участии Грузии в международных договорах и решениях органов СНГ. Относительно договоров с ограниченным субъектным составом (их участниками могут быть только страны СНГ) и решений органов Содружества решено, что с 18 августа 2009 года на Грузию они распространяться не будут. Таких документов насчитывается более 400. Проект соответствующего документа, в котором будут оговорены эти условия, планируется рассмотреть на ближайших заседаниях Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ», - добавил представитель пресс-службы.

В то же время, по его словам, эксперты констатировали отсутствие правовых препятствий для участия Грузии в договорах, сторонами которых могут быть и государства, не входящие в состав Содружества. «Таким образом, после выхода из СНГ Грузия может продолжить участие примерно в 70 договорах, принятых в рамках Содружества», - уточнил собеседник агентства.

Между тем, как сообщает белорусская служба радио «Свобода», государственный флаг Грузии будет снят с фасада здания исполкома СНГ в Минске сегодня поздно вечером.