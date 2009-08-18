В порту Стокгольма горит круизный корабль

Сильный пожар начался на борту круизного судна Zenith под мальтийским флагом, прибывший в стокгольмский порт Фрихамнен из литовской Клайпеды.

На борту корабля находилось около 1,6 тыс. туристов, сообщает «Газета.ру».

Два члена команды отравились дымом. В порту проходит эвакуация пассажиров. К месту происшествия прибыли машины полиции, пожарные и вертолет «скорой помощи».

По свидетельству очевидцев, источник дыма находится на третьей палубе.

Судно было построено в 1992 году в Германии. В прошлом году оно садилось на мель неподалеку от Копенгагена.