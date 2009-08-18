В порту Стокгольма горит круизный корабль
17:17, 18 августа 2009Мир
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На борту - около 1,6 тыс. туристов
Сильный пожар начался на борту круизного судна Zenith под мальтийским флагом, прибывший в стокгольмский порт Фрихамнен из литовской Клайпеды.
На борту корабля находилось около 1,6 тыс. туристов, сообщает «Газета.ру».
Два члена команды отравились дымом. В порту проходит эвакуация пассажиров. К месту происшествия прибыли машины полиции, пожарные и вертолет «скорой помощи».
По свидетельству очевидцев, источник дыма находится на третьей палубе.
Судно было построено в 1992 году в Германии. В прошлом году оно садилось на мель неподалеку от Копенгагена.
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