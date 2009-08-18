В пираты подались уже эстонцы, латвийцы и россияне?

Сухогруз Arctic Sea был захвачен восемью гражданами Эстонии, Латвии и России.

Об этом на пресс-конференции рассказал министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ, сообщает РИА «Новости».

По его словам, корабль ВМФ РФ “Ладный” освободил моряков без единого выстрела.

Днем ранее А.СЕРДЮКОВ утверждал, что в момент встречи с участниками поисковой операции 15 россиян, членов команды пропавшего корабля, были "живы, здоровы и не находились под вооруженным контролем".

По его словам, пираты захватили сухогруз ночью 24 июля в территориальных водах Швеции. "Эти люди, сославшись на неисправность своей лодки, поднялись на борт Arctic Sea и, угрожая оружием, потребовали от экипажа беспрекословного выполнения всех их распоряжений. Далее судно Arctic Sea двигалось по указанному захватчиками маршруту в сторону Африки, отключив навигационное оборудование. Следственные действия в отношении захватчиков судна в настоящее время продолжаются на борту Ладного", - доложил во вторник Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ А.СЕРДЮКОВ.

По его словам, захватчики – четверо эстонцев, двое латышей и двое россиян - были взяты под стражу. Никто из членов экипажа Arctic Sea не пострадал.

Как сообщалось, груженный лесом сухогруз Arctic Sea с экипажем из 15 россиян вышел из финского порта Якобстад (Пиетарсаари) 22 июля курсом на Алжир. 28 июля связь с ним внезапно прекратилась, когда сухогруз находился близ атлантического побережья Португалии.

После пропажи корабля появилась информация о загадочном инциденте в водах Швеции. Тогда сообщалось, что неизвестные люди поднялись на борт сухогруза, проведя на нем обыск. Однако затем, по данным СМИ, они покинули корабль, ничего не взяв с собой.

О месторасположении судна после этого поступала противоречивая информация. В частности, СМИ сообщали, что корабль видели у берегов Испании, Португалии и Кабо-Верде. Позже появились данные, что судно было похищено и за него потребовали выкуп.

Arctic Sea стало первым судном за более чем 50 лет, которое было захвачено пиратами в Европе.