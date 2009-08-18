ФСБ России опровергла версию о теракте на Саяно-Шушенской ГЭС

Версия о теракте на Саяно-Шушенской ГЭС, где в понедельник утром произошла авария, не нашла подтверждения, сообщает СПК РФ. "Специалисты взрывотехники ФСБ России не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте аварии", - отмечается в сообщении Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Саяно-Шушенская ГЭС, крупнейшая электростанция страны, была остановлена после частичного разрушения машинного зала, которое было вызвано предположительно гидроударом. Сильные повреждения получили седьмой и девятый гидроагрегаты, третий, четвертый и пятый агрегаты завалены металлоконструкциями. В настоящее время разрушение в стене ликвидировано, затопление остановлено. По последним данным, 12 человек погибли, 15 пострадали, еще 64 числятся пропавшими без вести.

РИА новости