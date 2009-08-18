Война наркокартелей в Мексике: за три дня убиты свыше 70 человек
08:37, 18 августа 2009Мир
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В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в одном из баров жертвами вооруженного нападения в понедельник стали 8 человек.
Стрелявшие скрылись. Полиция сообщила, что речь, очевидно, идет о сведении счетов между соперничающими бандами наркоторговцев.
Только за минувшие выходные в перестрелках и других инцидентах, связанных с наркотиками, в Мексике погибли 69 человек.
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