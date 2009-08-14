В Румынии поезд протаранил автобус с пассажирами

В Румынии 12 человек погибли в результате столкновения поезда с автобусом. Об этом 14 августа сообщает Associated Press.

По мнению экспертов, водитель автобуса проигнорировал запрещающие сигналы при пересечении неохраняемого железнодорожного переезда неподалеку от деревни Скантея (Scanteia). Поезд, следовавший со скоростью 80 километров в час, протащил автобус 200 метров по путям, прежде чем смог остановиться.

В результате столкновения 10 из 15 находившихся в автобусе пассажиров (в том числе семилетний ребенок) погибли на месте. Еще пятеро пассажиров и водитель были ранены. Двое раненых пассажиров позднее умерли в больнице.

Лента.ру