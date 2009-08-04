Власти Нигерии отпустили украинских летчиков

В Нигерии освобожден экипаж украинского самолета, который был задержан в июне 2009 года с военным грузом в аэропорту города Кано. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Тогда самолет совершил посадку в Кано из-за технической неисправности.

Самолет перевозил 18 ящиков с боеприпасами. По официальным данным, были задержаны семь человек. Были ли летчикам предъявлены какие-либо обвинения, не уточняется.

Вскоре после задержания летчиков представители "Укрспецэкспорта" заявили, что груз принадлежит Хорватии.

По данным AFP, самолет с украинским экипажем вылетел в Малабо, столицу Экваториальной Гвинеи. Агентство отмечает, что военный груз остался на борту самолета.