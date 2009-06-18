Груз, задержанный в Нигерии, отношения к Украине не имеет - Укрспецэкспорт

Задержанный в Нигерии груз никакого отношения к Украине не имеет, сообщили УНИАН в «Укрспецэкспорте».

В «Укрспецэкспорте» отметили, что груз не имеет никакого отношения ни к «Укрспецэкспорту», ни к его дочерним предприятиям.

По информации, которой располагает это учреждение, военный груз принадлежит Хорватии.

В то же время, как стало известно УНИАН, самолет, на котором перевозился груз, обслуживали, в том числе, украинские граждане.

По информации ИТАР-ТАСС, в Нигерии был задержан самолет, который доставлял оружие из Украины в Экваториальную Гвинею. Самолет был задержан нигерийскими спецслужбами в международном аэропорту города Кано на севере страны, где осуществил экстренную посадку в связи с технической неисправностью.

По данным агентства САПА, экипаж самолета арестован. На борту во время обыска обнаружено 18 ящиков с оружием. По предварительным данным, трое летчиков - граждане Украины.

Министерство иностранных дел Украины проверяет эту информацию.