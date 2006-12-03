Президент Венесуэлы опровергает слухи о смерти Фиделя Кастро

Президент Венесуэлы Уго Чавес опроверг слухи о кончине кубинского лидера Фиделя Кастро.

"Те, кто утверждает, что Фидель Кастро умер - врут. Он жив, и с ним все в порядке", - заявил Чавес, выступая по телеканалу CNN, вещающем на испанском языке.

"Кубинская революция будет продолжена и без Фиделя, так как она не зависит от воли одного человека", - добавил лидер Венесуэлы.

Чавес отметил, что он не сомневается в своей победе на предстоящих президентских выборах в это воскресенье. "Нашу победу мы посвятим тебе, Фидель, и братскому кубинскому народу", - заявил Чавес.

"Ты нам необходим на долгие годы со своей силой воли и решительностью, - сказал Чавес. - Ты всей своей жизнью показываешь нам прекрасный урок верности идеям революции и социализма".

Ранее лидер Венесуэлы Уго Чавес заявил, что сразу после президентских выборов посетит Кубу. Уго Чавес из-за предвыборной кампании не смог принять участие в торжествах по случаю 80-летия Фиделя Кастро.

На Кубе с 28 ноября по 2 декабря прошли торжественные мероприятия по случаю 80-летия Фиделя Кастро. В них приняли участие более 1500 гостей из 76 стран мира. Завершись празднования в субботу военным парадом на площади Революции в кубинской столице.

РИА "Новости"