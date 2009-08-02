Эстонский тральщик вошел в состав эскадры НАТО

Эстонский минный тральщик Sakala 1 августа присоединился к противоминной эскадре НАТО (SNMCMG1) и будет находится в ее составе до конца ноября, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

Эскадра SNMCMG-1 - одно из четырех подразделений повышенной боеготовности ВМС НАТО и входит в состав Сил реагирования НАТО NRF (NATO Response Force). Ее задачей является поиск и уничтожение морских мин, а также поддержка других подразделений в различных регионах планеты.

Силы реагирования NRF были созданы в 2003 году. Ранее в состав ВМС НАТО входили эстонские минные тральщики Admiral Cowan и Sulev, а также штабное судно поддержки Admiral Pitka.

РИА "Новости"