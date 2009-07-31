День Варшавского восстания может стать государственным праздником

Абсолютное большинство поляков согласны с установлением в Польше нового государственного праздника, посвященного Варшавскому восстанию 1944 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром GfK Polonia и обнародованные в четверг.

По данным социологов, которые приводит РИА "Новости", 72% респондентов считают необходимым внести поправки в законодательство и объявить такой праздник. "Против" высказался 21% опрошенных. Среди сторонников установления нового праздника - Дня Памяти о Восстании - больше всего пожилых людей и молодежи. Опрос проводился 29 июля на группе 500 взрослых поляков.

Президент Польши Лех Качиньский в среду предложил учредить в стране новый государственный праздник, посвященный Варшавскому восстанию 1944 года. "Я внесу законопроект", - сказал Качиньский, предлагая 1 августа считать Днем Памяти о Восстании. "Это моя главная инициатива, связанная с 65-й годовщиной Варшавского восстания", - сказал президент, родители которого участвовали в Восстании.

Варшавское восстание - антигитлеровское восстание в Варшаве 1 августа - 2 октября 1944 года, организованное командованием Армии Крайовой и польским правительством в изгнании. Не получило помощи от советских войск и, несмотря на отчаянное сопротивление было жестоко подавлено нацистами.

За 63 дня восстания погибли и пропали без вести около 20 тысяч повстанцев, 17 тысяч попали в плен. Погибло от 150 до 200 тысяч гражданского населения, большая часть Варшавы была разрушена, свыше 500 тысяч жителей были изгнаны из города.

Немцы также понесли значительные потери: погибли 17 тысяч солдат, войска потеряли 300 танков и бронемашин.