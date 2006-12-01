Россия предложила НАТО разделить мир на сферы ответственности
21:08, 01 декабря 2006Мир
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Министр обороны РФ Сергей Иванов предложил разграничить сферы ответственности между членами НАТО и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для реагирования на кризисные ситуации в мире. Об этом он заявил в Москве на первом форуме национальных СМИ стран СНГ и Балтии.
По мнению Иванова, существуют все предпосылки для создания механизма взаимодействия между ОДКБ и НАТО. Для этого "надо лишь забыть о двойных стандартах" и сотрудничать на принципах равноправия и взаимной выгоды, подчеркнул министр.
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