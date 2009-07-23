Президент Таджикистана намерен исключить русский из числа официальных

Президент Таджикистана Эмомали РАХМОН в телевизионном обращении по случаю Дня языка призвал парламент к скорейшему принятию нового закона о языке, в соответствии с которым общаться с органами государственной власти и управления, предприятиями и учреждениями, получить информацию и документы можно будет только на государственном языке – таджикском.

Как сообщает NEWSru, По его словам, проект нового закона разработан с учетом современных требований государственного управления и с целью повышения национального самосознания и чувства патриотизма таджикского народа.

До этого закон закреплял за русским языком в Таджикистане статус языка межнационального общения - давал каждому гражданину право самостоятельного выбора языка общения с органами госвласти и управления, с предприятиями и организациями.

Э.РАХМОН раскритиковал некоторые печатные издания за плохое знание таджикского языка. "Сегодня в Таджикистане имеются такие газеты, язык которых не отвечает требованиям нормативного языка и здорового вкуса. В публикуемых этими газетами материалах не соблюдаются установленные нормы литературного языка и даже принятые правила правописания", - сказал Рахмон.

По его мнению, некоторые журналисты, "сознательно либо по неведению" используют трудные и непонятные широким массам слова и термины. "Это нежелательное явление приводит к тому, что язык засоряется чуждыми, нередко искусственными и случайными элементами, - сказал Президент Таджикистана. - Настало, наконец, время, когда нам, подобно другим развитым и цивилизованным странам, следует озаботиться чистотой своего государственного языка, упорядочить включение любых новых элементов в язык на основе литературных норм и положить конец всяческим искажениям речи и правописания".

Президент Таджикистана призвал специалистов-языковедов ответственнее подходить к отбору, упорядочению и использованию новых международных терминов и понятий в таджикском языке.

При правительстве Таджикистана планируется создать Комитет по языку и терминологии, сообщил Э.РАХМОН. Он также высказался за разработку госпрограммы развития национального языка.