Сербия в этом году может подать заявку в Евросоюз

Сербия в этом году может подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Вук ЕРЕМИЧ в интервью белградской газете "Данас", передает РИА «Новости».

Соответствующее заявление В.ЕРЕМИЧ сделал накануне начавшегося визита в Белград еврокомиссара по расширению Олли РЕНА.

"Мы надеемся, что в течении 2009 года будет разморожено Переходное торговое соглашение с Евросоюзом и что Сербия сможет формализовать свое намерение стать членом ЕС, подав официальную заявку", - заявил В.ЕРЕМИЧ.

Вступление в Евросоюз является главным внешнеполитическим приоритетом Сербии.

Переходное торговое соглашение подписано Сербией с Евросоюзом в апреле 2008 года. Оно заблокировано из-за позиции Нидерландов, обвиняющих власти Сербии в недостаточном сотрудничестве с Международным трибуналом по бывшей Югославии, расследующим военные преступления.

С начала 2010 года Евросоюз вводит безвизовый режим с Сербией. По оценке экспертов, это решение стало важным шагом на пути сближения Сербии с ЕС.