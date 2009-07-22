Россия не позволит экспертам ООН расследовать убийство правозащитницы

Проведение экспертами ООН расследования в России убийства правозащитницы Натальи Эстемировой невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН в Москве, об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

«В официальном письме, полученном российскими властями от этих экспертов, речи о проведении ими собственного расследования также не идет. Да это и невозможно, поскольку противоречит российскому уголовно-процессуальному законодательству. В соответствии же с Кодексом проведения специальных процедур Совета ООН по правам человека они должны осуществлять свои полномочия при полном уважении национального законодательства и предписаний страны, с которой они взаимодействуют», говорится в комментарии.

МИД РФ отмечает, что данные эксперты, если пожелают, могут оказать содействие российским правоохранительным органам в расследовании, представив им в соответствии с российским процессуальным законодательством конкретную информацию по данному преступлению, если таковая у них имеется.

Российский МИД заявляет, что Российская Федерация всегда активно сотрудничала и сотрудничает со специальными механизмами Совета ООН по правам человека.

Как сообщал УНИАН, тело Н.Эстемировой было найдено 15 июля в 100 метрах от федеральной автомобильной дороги “Кавказ” вблизи села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии. Погибшая почти 10 лет было одним из ведущих сотрудников “Мемориала” на Северном Кавказе.

Вскоре после этого семь независимых экспертов ООН по правам человека в совместном заявлении обратились к российским властям с предложением помощи в проведении независимого расследования серии убийств правозащитников, адвокатов и журналистов, произошедших за последний год.