Пираты отпустили моряков с «Sichem Peace», в том числе - одного украинца
09:56, 22 июля 2009Мир
935
Заложников обследуют медики в Лагосе
21 июля были освобождены шестеро членов экипажа судна «Sichem Peace», в том числе один гражданин Украины, захваченные сомалийскими пиратами 4 июля.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, согласно информации компании-оператора «EMS Ship Management», на данное время все моряки находятся в безопасности, и после медицинского обследования в Лагосе планируется их возвращение на Родину.
Дело находится на особом контроле в посольствах Украины в Нигерии, Республике Сингапур и в МИД Украины до окончательного решения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter