Пираты отпустили моряков с «Sichem Peace», в том числе - одного украинца

21 июля были освобождены шестеро членов экипажа судна «Sichem Peace», в том числе один гражданин Украины, захваченные сомалийскими пиратами 4 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, согласно информации компании-оператора «EMS Ship Management», на данное время все моряки находятся в безопасности, и после медицинского обследования в Лагосе планируется их возвращение на Родину.

Дело находится на особом контроле в посольствах Украины в Нигерии, Республике Сингапур и в МИД Украины до окончательного решения.