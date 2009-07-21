Лукашенко: все что пишут в России о Белоруссии - это вранье полное

Белоруссия и Россия всегда будут вместе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на состоявшейся во вторник в Минске встрече руководителем Счетной палаты России Сергеем Степашиным. В последнее время отношения двух государств обострялись из-за спора вокруг поставок в Россию молока и молочных продуктов из Белоруссии. "Кто бы что ни говорил, мы никогда не уйдем от России, как и Россия никогда не уйдет от Белоруссии", - заявил Лукашенко. "Все что пишут в России о Белоруссии, вы меньше всего читайте, это вранье полное. Врут по любому поводу", - сказал Лукашенко, обращаясь к Степашину. "В последнее время антинародное лобби в России, да и у нас, активизировалось. Не знаю причины этому", - сказал белорусский лидер.

РИА Новости