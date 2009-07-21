В Японии предвыборную кампанию проведут за 12 дней

Кабинет министров Японии во главе с премьер-министром Таро АСО сегодня распустил нижнюю палату парламента.

Как передает ИТАР-ТАСС, это решение озвучил спикер палаты Йохэй Коно на ее пленарном заседании.

Вслед за этой процедурой сегодня также пройдет экстренное заседание кабинета министров, на котором будет официально оглашена дата новых выборов, предварительно назначенных на 30 августа. Начало предвыборной кампании намечено на 18 августа. Выборы в нижнюю палату имеют для японской политики весьма важное значение, поскольку она обладает конституционным преимуществом перед верхней в принятии законов.

В нынешнем составе нижней палаты большинство принадлежало правящей коалиции Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии Комэйто. Оно было получено на всеобщих выборах 2005 года, когда ЛДП и японское правительство возглавлял популярный политик Дзюнъитиро КОИДЗУМИ. Верхнюю палату с июля 2007 года контролирует оппозиция во главе с Демократической партией.