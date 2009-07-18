Совет ЕС назначил временного комиссара Евросоюза от Бельгии
19:15, 18 июля 2009Мир
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До 31 октября 2009 года
Совет ЕС назначил временно комиссаром Европейского Союза от Бельгии министра иностранных дел страны Карела де ГУХТА вместо Луи МИШЕЛЯ, избранного на последних парламентских выборах в Европарламент.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено 17 июля.
К. де ГУХТ будет работать в должности комиссара ЕС по вопросам развития и гуманитарной помощи до 31 октября 2009 года – срока действия полномочий нынешнего состава Еврокомисии.
К. де ГУХТУ 55 лет, с 2004 года - министр иностранных дел Бельгии.
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