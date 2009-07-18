Совет ЕС назначил временного комиссара Евросоюза от Бельгии

Совет ЕС назначил временно комиссаром Европейского Союза от Бельгии министра иностранных дел страны Карела де ГУХТА вместо Луи МИШЕЛЯ, избранного на последних парламентских выборах в Европарламент.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено 17 июля.

К. де ГУХТ будет работать в должности комиссара ЕС по вопросам развития и гуманитарной помощи до 31 октября 2009 года – срока действия полномочий нынешнего состава Еврокомисии.

К. де ГУХТУ 55 лет, с 2004 года - министр иностранных дел Бельгии.