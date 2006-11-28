Американские военные убили пятерых девочек в Ираке
...а боевик ушел
Во вторник в иракском городе Рамади американские морские пехотинцы убили шестерых человек, в том числе пятерых девочек детского и подросткового возраста, сообщает Associated Press.
По данным командования американских сил в Ираке, перестрелка, ставшая причиной гибели этих людей, началась после того, как американские военнослужащие обнаружили двух боевиков, устанавливавших на обочине дороги взрывное устройство.
Обнаруженные боевики скрылись в жилом доме, откуда начали обстреливать морпехов. Американские военнослужащие открыли по дому ответный огонь из пулеметов и танковых орудий.
После окончания боя в здании были обнаружены пять убитых девочек детского и подросткового возраста. Еще одна девушка была ранена, но от предложенной ей медицинской помощи оказалась.
Представитель командования отметил, что один скрывавшийся в доме боевик был убит, а другой, получив ранения, скрылся при помощи своих сообщников.
Город Рамади расположен примерно в 110 километрах от Багдада в провинции Анбар. По данным агентства, в городе базируются значительные силы суннитских вооруженных формирований.