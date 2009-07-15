Швеция вступилась за обиженных Канадой чехов

Председательствующая в Европейском Союзе Швеция выступает за введение виз для канадцев из-за решения Канады ввести визы для граждан Чехии.

Как сообщает сегодня AFP, об этом заявил министр по вопросам миграции и политики убежища Швеции Тобиас БИЛЛСТРЁМ.

“Как председательствующая в ЕС страна мы за такую взаимность”, - заявил он.

В то же время, по словам министра, с таким предложением может выступать только Еврокомиссия, поскольку она отвечает за механизмы взаимности.

Канада ввела визовый режим для предупреждения роста количества рома из Чехии, желающих получить убежище в Канаде.

В свою очередь, Чехия 16 июля ввела визы для канадских дипломатов, а также отозвала своего посла из Канады для консультаций. Вместе с тем, Прага не может ввести визы для всех канадцев из-за европейского законодательства.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге, выразил сожаление в связи с решением Канады и заявил, что Еврокомиссия делает все возможное для возобновления безвизового режима.

По его словам, Еврокомиссия планирует обнародовать отчет относительно этой ситуации в сентябре.