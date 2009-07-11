Фидель Кастро предсказывает череду переворотов в Латинской Америке

Бывший лидер Кубы Фидель Кастро предсказывает череду военных переворотов в странах Латинской Америки, если свергнутый президент Гондураса Мануэль Селайя не будет возвращен к власти. Ф.Кастро написал в своей новой статье в кубинских СМИ, что военные других стран, "воспитанные в духе американской доктрины безопасности", наверняка захотят повторить пример Гондураса, передает Reuters.

В настоящее время в Коста-Рике проходят переговоры между представителями М.Селайя и "правительства де-факто" по преодолению политического кризиса в Гондурасе. Первый раунд переговоров завершился безрезультатно.

Напомним, 28 июня военные ворвались в резиденцию президента Гондураса М.Селайя, арестовали его и вывезли из страны.