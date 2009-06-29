Президент Гондураса пытался провести референдум о Конституции

Парламент Гондураса на чрезвычайном заседании в воскресенье принял решение об отставке президента страны Мануэля Селайи. Временно исполнять обязанности главы государства будет председатель парламента Роберто Мичелетти.

Перед началом чрезвычайного заседания было зачитано прошение об отставке президента страны Мануэля Селайи, которое была направлено в законодательное собрание. Однако ранее свергнутый президент категорически опроверг информацию о том, что он якобы подал прошение о своей отставке в парламент. "Я никогда не направлял в парламент прошение об отставке, и никогда этого не сделаю", - заявил Селайя, сообщив также , что примет участие в саммите стран Центральной Америки, который пройдет в понедельник в Никарагуа.

"В понедельник я вместе с президентом Коста-Рики Оскаром Ариасом вылетим в Никарагуа для участия в работе саммита стран Центральной Америки", - заявил Селайя, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Коста-Рики Оскаром Ариасом в Сан-Хосе.

Между тем и Верховный суд Гондураса также отстранил президента республики от должности. Об этом сообщает AFP. Постановление суда, как отмечает агентство, было опубликовано спустя несколько часов после того, как путчисты арестовали его в своей резиденции, а затем вывезли на самолете в соседнюю Коста-Рику. Уже находясь в Сан-Хосе, президент Селайя заявил, что стал жертвой похищения. В постановлении Верховного суда указывается на то, что решение об отстранении Селайи было вынесено "уполномоченным" судьей. Также в постановлении отмечается, что "вооруженные силы страны выступили в защиту конституционного строя".

Политический кризис в этой центральноамериканской стране возник после того, как президент решил провести в воскресенье референдум по изменению конституции, напоминает РИА “Новости”. В частности, он предложил внести в Основной Закон изменения, предусматривающие возможность переизбрания главы государства. Конституция Гондураса, принятая в 1982 году, ограничивает срок президентства четырьмя годами.

Оппозиция президента в парламенте и законодательной власти выступила против изменения конституции и обвинила президента в попытке узурпировать власть.

Противостояние сторон достигло своей высшей точки в прошлый четверг, когда президент страны отправил в отставку высшее военное руководство, которое отказалось обеспечивать проведение референдума. Позднее Верховный суд Гондураса восстановил в должностях уволенных военных.

Куба осудила происходящее, как “государственный переворот”. Об этом заявил министр иностранных дел страны. Глава кубинского МИД заявил, что на совершивших переворот лежит ответственность за жизнь министра иностранных дел Гондураса Патрисии Родас. По словам главы кубинского МИД, около 10 часов дня в воскресенье представитель вооруженных сил Гонудураса попытался вынудить ее покинуть страну. В этот момент, сообщил кубинский министр, глава МИД находилась дома вместе с послами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Президент Венесуэлы Уго Чавес пообещал применить военную силу против хунты, если пострадает его посол. По информации Чавеса, путчисты избили кубинского посла Хуана Карлоса Эрнандеса. Уго Чавес также заявил, что к этим событиям причастны США, сообщает Франс Пресс. "Империя янки имеет отношение к развитию событий в Гондурасе", - сказал Чавес в интервью телекомпаниям Венесуэлы. По его словам, события в Гондурасе - "государственный переворот, подобный череде переворотов, происходивших в Латинской Америке за последние сто лет, осуществленных против воли народа".

Вместе с тем Белый дом в воскресенье отверг любые предположения относительно вмешательства США в текущие события в Гондурасе.