Саакашвили: Россия не начнет новую войну с Грузией

Россия не начнет новую войну с Грузией. Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в четверг вечером на заседании Совета нацбезопасности, оценивая итоги визита президента США Барака Обамы в Москву и сделанные им там заявления по Грузии.

"Сегодня я могу сказать, что все наши опасения и ожидания новой агрессии или попыток реванша, новой военной конфронтации не оправдались", - приводит его слова "Новости-Грузия".

Президент поблагодарил администрацию США за принципиальную позицию в отношении Грузии и заметил, что "после событий августа Россия получила глобальные политические проблемы".

По словам Саакашвили, "если Грузия останется в рядах демократического мира, России не останется ни единого шанса сохранить контроль на оккупированных территориях Грузии".

"Все уже догадались, что Россия долго готовилась к войне (в 2008). К сожалению, во время подготовки к этой войне правительство Путина со стороны Запада приняло несколько неправильных посланий. В частности, Россия сделала неправильные выводы из того, что Грузии не дали План действий по вступлению в НАТО (ПДВ) в Бухаресте. После этого Россия начала боевые действия", - сказал Саакашвили.

По его словам, "грузинской армии пришлось справляться с превосходящими их в 12-14 раз силами противника". "После подключения ЕС и США к процессу урегулирования конфликта, с опозданием на несколько дней, Россия не сумела осуществить свой план по разрушению грузинского государства, уничтожению грузинской армии и захвату столицы Грузии", - продолжил президент.

Далее Саакашвили заявил, что "после этого Путин не скрывал своего разочарования и громко заявлял, что он должен завершить в Грузии свое дело". "Но реально он хочет контролировать Каспийский бассейн, энергетические коридоры и восстановить СССР", - сказал Саакашвили.

По словам президента, первый серьезный удар Россия получила, когда не сумела провести свой проект по миссии наблюдения ООН в Абхазии, и ей пришлось наложить вето на уже одобренный большинством членов СБ ООН мандат миссии наблюдателей.

"После этого все ждали встречи Медведева и Обамы. Россия заранее заявила, что будет ставить высокую политическую цену взамен Грузии. Это касалось процесса разоружения, а также Афганистана и Ирана", - сказал Саакашвили.

"Если бы со стороны США и Запада Россия сейчас получила хотя бы двусмысленное послание, то у нас повторился бы 1921 год (когда первую грузинскую демократическую республику заняли части Красной армии). Но Россия получила четкий отказ и торги не состоялись", - заявил он.

Саакашвили отметил, что "нельзя говорить о нейтралитете Грузии на фоне империалистических амбиций России".

В то же время президент обратил также внимание на то, что "сорваны планы России по дестабилизации внутриполитических процессов в Грузии".

Саакашвили пообещал, что "Грузия из всех невзгод выйдет более сильной, перспективы ее развития укрепятся и все это заслуга внутренней консолидации всего общества и международной поддержки".