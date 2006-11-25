Власть во Франции могут взять националисты?

Выборы президента Франции могут закончиться триумфом националистов. За последние месяцы резко вырос рейтинг Жан-Мари Ле Пена. Он достиг рекордных для его политической карьеры 17%. Теперь Ле Пен сможет стать если и не лидером предвыборной гонки, то хотя бы достойным конкурентом для Никола Саркози и Сеголен Руаяль, пишет Газета.ру.

Французская газета Le Mond в пятницу опубликовала данные социологического опроса, проведенного на этой неделе агентством CSA Opinion. Его результаты были настолько удивительными, что заставили политологов всерьез задуматься о том, насколько возможно прогнозировать развитие политической ситуации во Франции. Жан-Мари Ле Пен – самый известный французский националист, депутат Европарламента и участник выборов 2002 года – имеет шансы стать серьезным соперником основным кандидатам.

С января по ноябрь рейтинг Ле Пена вырос в два раза, составив теперь 17%. Это самый высокий рейтинг, который был у Ле Пена за всю его политическую карьеру.

По словам генерального директора CSA Opinion Стефании Розе, Ле Пен «заработал свой рейтинг на волнениях в бедных предместьях Франции». По мнению эксперта Парижского института политического наук Алексея Прокопьева, рейтинг ультраправого политика может к выборам, которые пройдут в апреле, вырасти еще на несколько пунктов: «То, что рейтинг у Ле Пена очень высокий, это не новость, потому что по опросам, которые были опубликованы в сентябре-октябре, он уже был на уровне 15–18%. Он поднимается, и по более точным опросам видно, что у него есть очень большой потенциал. Ле Пен вполне может набрать 22%». Для сравнения: у политиков, которые предположительно станут лидерами предвыборной гонки, – нынешнего главы МВД Никола Саркози и социалистки Сеголен Руаяль – рейтинги соответственно 34% и 30%.

Несмотря на то что лидера французских националистов поддерживает 17% населения Франции, место в предвыборной гонке ему еще не гарантировано. Согласно французскому избирательному законодательству, кандидаты в президенты должны представить 500 подписей чиновников из 30 различных регионов Франции.