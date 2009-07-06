Обама оценил как очень важный вклад России в международные усилия США

Россия разрешила транзит через свою территорию военных грузов США для участия в военных операциях в Афганистане.

Как передает корреспондент УНИАН, министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ и старший заместитель госсекретаря США Вильям БЕРНС сегодня в Москве подписали соответствующее соглашение между правительством РФ и правительством США «О транзите вооружений, военной техники, военного имущества и персонала через территорию РФ в связи с участием США в миссии по обеспечению безопасности, стабилизации и восстановлении Исламской республики Афганистан».

Президент США Барак ОБАМА на совместной пресс-конференции в Москве с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ назвал это решение очень важным в борьбе с терроризмом.

«Это очень важный вклад со стороны России в наши международные усилия. Это позволит нам сэкономить время и ресурсы при поддержке наших вооруженных сил», - сказал Б.ОБАМА.

Кроме этого, он сообщил, что РФ и США договорились восстановить комиссию по делам военнопленных и пропавших без вести.

В совместном заявлении Президентов США и РФ по Афганистану выражается озабоченность в связи с продолжающимся конфликтом в Афганистане и отмечается важность наращивания усилий международного сообщества по содействию стабилизации в этой стране, а также продвижению там демократического процесса и экономического роста.

«Мы подтверждаем свою приверженность целям совместной борьбы с угрозами терроризма, вооруженного экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Афганистане», - говорится в документе.