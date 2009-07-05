"Россия после Путина": встреча российских оппозиционеров под таким названием состоялась в Москве. Вердикт оппонентов действующей власти категоричный: перезагрузка отношений Вашингтона и Москвы невозможна, передает 5 канал. Причина в разных ценностях, которые исповедуют Барак Обама и Дмитрий Медведев.

В интервью российским СМИ президент США отметил: потепление возможно, если в России будут уважать права человека и законы. Американскому президенту кажется странным процесс над экс-руководителями ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. В частности, господина Обаму удивляет то, что им выдвинули обвинения очень подобные тем, за которые уже осудили. Впрочем, вмешиваться американский лидер не намерен.

А вот российская оппозиция убеждена: в Кремле больше всего ценят не демократические свободы, а деньги и власть. Московский визит президента США начнется завтра.

Борис Немцов: "Ценности Обамы, как афроамериканского президента, очень четкие. Если бы не демократия, он бы не пришел к власти. Это все свобода слова, без которой у него не было бы никаких шансов. Вот - верховенство права, когда каждый равен перед законом. Я понимаю ценности Обамы и понимаю ценности Путина. Это деньги, бизнес и власть. И ничего общего у Обамы и Путина нет. Это невозможно, чтоб они в чем-то пришли к согласию".