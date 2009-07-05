Вселенский патриарх надеется мирно решать разногласия с РПЦ

Вселенский патриарх ВАРФОЛОМЕЙ заявил о необходимости поддерживать конструктивный диалог с Московским патриархатом, несмотря на возникающие временами противоречия. Об этом он сказал сегодня в Стамбуле после богослужения, совершенного совместно с патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ.

Как передает Газета.ru, патриарх ВАРФОЛОМЕЙ отметил: “Долг тех, кто принял на себя ответственность и служение руководителей Церквей, - находить решение всех возникающих вопросов в духе мира и любви для того, чтобы сохранить единство нашей святой Православной церкви”.

Он считает, что “тучи”, время от времени возникающие в отношениях между двумя “братскими церквами”, носят лишь “временный характер и быстро проходят”. “Никто не сможет отнять у нас того единства, которое мы обрели в общей чаше”, - сказал Вселенский патриарх после совместного Причащения.

Патриарх КИРИЛЛ, в свою очередь, подарил главе Константинопольской церкви на память о совместном Причащении кувшины для напитка, который употребляется верующими после Причастия.

Предстоятель РПЦ находится в Стамбуле с трехдневным визитом. Это его первый официальный визит после патриаршей интронизации.