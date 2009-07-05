США не станут мешать Израилю, если тот решит ударить по Ирану

Вице-президент США Джозеф Байден заявил сегодня в интервью ведущему передачи This Week телеканала АВС: Вашингтон не будет препятствовать Израилю в осуществлении превентивной атаки на иранские ядерные объекты, если Иерусалим решит, что этот удар необходим.

В ходе беседы Байден подчеркнул, что США не вправе диктовать условия ни одному суверенному государству, которое само должно решать, что оно может делать, а чего нет. Он также сообщил, что Вашингтон оставляет за Израилем право формировать свои отношения как с Ираном, так и с любой другой страной, сообщает NEWSru.

Напомним, что в апреле этого года Байден в интервью телерадиокомпании CNN заявил, что он не ожидает от нового правительства Израиля под руководством лидера "Ликуда" Биньямина Нетаньяху военной операции против иранских ядерных объектов. По мнению Байдена, подобный шаг был бы "опрометчивым".

Аналогичную точку зрения ранее озвучил и глава оборонного ведомства США Роберт Гейтс, который заявил: "Если бы они (израильтяне) предприняли какие-либо действия в этом году, я был бы удивлен. Я думаю, у нас еще достаточно времени, чтобы убедить Тегеран отказаться от программы создания ядерного оружия. Не знаю, сколько... Возможно, год, два года, три года".

В руководстве Израиля, в свою очередь, полагают, что иранский режим в состоянии создать ядерную боеголовку за полгода или год: начальник военной разведки (АМАН) Амос Ядлин заявил около двух месяцев тому назад, что иранский режим располагает почти всем необходимым для создания ядерного оружия.