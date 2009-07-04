Во Франции поезд сошел с рельс: пострадали 13 человек

В результате железнодорожной аварии к югу от французского города Лимож пострадали 13 человек, в том числе шестеро человек получили тяжелые ранения, передает ИТАР-ТАСС. Как сообщили в жандармерии, с рельс сошли три вагона пассажирского поезда, следовавшего из французской столицы в Каор.

По данным железнодорожных служб, в составе находилось 450 человек. В настоящее время идут работы по ликвидации аварии. Сообщение на линии Париж-Каор приостановлено.