Во Франции поезд сошел с рельс: пострадали 13 человек
18:02, 04 июля 2009Мир
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Сообщение Париж-Каор приостановлено
В результате железнодорожной аварии к югу от французского города Лимож пострадали 13 человек, в том числе шестеро человек получили тяжелые ранения, передает ИТАР-ТАСС. Как сообщили в жандармерии, с рельс сошли три вагона пассажирского поезда, следовавшего из французской столицы в Каор.
По данным железнодорожных служб, в составе находилось 450 человек. В настоящее время идут работы по ликвидации аварии. Сообщение на линии Париж-Каор приостановлено.
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