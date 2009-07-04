Польша может продлить контракт на российский газ до 2035 года

Польша может продлить контракт на поставки российского газа до 2035 года.

Как передает Reuters, об этом сообщил советник премьер-министра Польши Дональда ТУСКА по вопросам энергетики Матей ВОЗНЯК.

«Мы можем продлить контракт, сейчас подходящее времядля обсуждения этого вопроса. В случае успеха нам не придется вести повторные переговоры в течение ближайших лет», - сказал он.

Он также сообщил, что Польша планирует к 2015 году увеличить потребление газа почти на 30%, и объемы поставок будут главной темой переговоров с Россией.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG SA подписала в Катаре, который является третьей страной в мире по запасам газа, договор о поставках сжиженного газа в Польшу с 2014 года.

Контракт с Qatargas Operating Company Ltd, предусматривающий ежегодную поставку около 1,5 млрд. кубометров газа в порт на Балтийском море, подписан на двадцать лет.