Вчера поздно вечером скончался принц Дании Хенрик

08:49, 14 февраля 2018
Мир
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Принц Хенрик с супругой королевой Маргрете II / фото kulturologia.ru

Об этом сообщает сайт королевского дворца Дании. "Его Королевское Высочество принц Хенрик умер мирно во сне во вторник 13 февраля в 23.18 во дворце Фреденсборг. Ее Величество королева и двое сыновей были рядом", - говорится в сообщении.

Хенрик был мужем королевы Дании Маргрете II. У королевы Маргрете II и принца Хенрика двое сыновей: 49-летний кронпринц Фредерик Андре Хенрик Кристиан и 48-летний принц Йоаким Хольгер Вальдемар Кристиан.

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