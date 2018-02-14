Вчера поздно вечером скончался принц Дании Хенрик
08:49, 14 февраля 2018Мир
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У королевы Дании Маргрете II и принца Хенрика двое сыновей - Фредерик Андре Хенрик Кристиан и принц Йоаким Хольгер Вальдемар Кристиан.
Принц Хенрик с супругой королевой Маргрете II / фото kulturologia.ru
Принц Дании Хенрик вчера поздно вечером умер во время сна на 84-м году жизни.
Об этом сообщает сайт королевского дворца Дании. "Его Королевское Высочество принц Хенрик умер мирно во сне во вторник 13 февраля в 23.18 во дворце Фреденсборг. Ее Величество королева и двое сыновей были рядом", - говорится в сообщении.
Хенрик был мужем королевы Дании Маргрете II. У королевы Маргрете II и принца Хенрика двое сыновей: 49-летний кронпринц Фредерик Андре Хенрик Кристиан и 48-летний принц Йоаким Хольгер Вальдемар Кристиан.
В Дании умер принц Хенрик
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