Ющенко вернулся в Киев
16:14, 23 ноября 2006Мир
624 0
Глава государства отмечал в Тбилиси годовщину революции
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратился в Киев из Грузии, где находился с однодневным рабочим визитом.
Как сообщал УНИАН, в Тбилиси глава Украинского государства принял участие в торжественном заседании Парламента Грузии по случаю празднования третьей годовщины Революции роз и выступил там с речью.
Во время визита Президента Украины сопровождали глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и его заместитель Александр ЧАЛЫЙ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter