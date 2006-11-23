Ющенко вернулся в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратился в Киев из Грузии, где находился с однодневным рабочим визитом.

Как сообщал УНИАН, в Тбилиси глава Украинского государства принял участие в торжественном заседании Парламента Грузии по случаю празднования третьей годовщины Революции роз и выступил там с речью.

Во время визита Президента Украины сопровождали глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и его заместитель Александр ЧАЛЫЙ.