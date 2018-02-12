В сети появились имена убитых в Сирии российских наемников "Вагнера"

Некоторые из убитых боевиков «ЧВК Вагнера», по имеющимся данным, ранее воевали на Донбассе.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team ссылаясь на информацию анонимных интернет-исследователей, сообщила имена нескольких наемников российской «ЧВК Вагнера», убитых в Сирии 7 февраля.

Читайте такжеЭскалация в Сирии: Тиллерсон отправляется на Ближний ВостокКак указано в публикации CIT в Facebook, в соцсетях появились первые сообщения от родственников и сослуживцев россиян, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля. Согласно официальному сообщению антиигиловской коалиции во главе с США, именно в этот день от ударов союзников погибло не менее 100 бойцов войск Асада, наступавших на штаб «Сирийских демократических сил». Как сообщают разные источники, среди погибших были российские наемники.

«Анонимные интернет-исследователи сообщили о гибели Алексея Ладыгина из Рязани, а также Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из города Асбеста Свердловской области. В отношении Ладыгина и Косотурова имеется информация, что они ранее воевали на Донбассе», - говорится в сообщении.

В CIT также указывают, что им удалось обнаружить сообщение «Балтийского отдельного казачьего округа» о гибели в Сирии «сотника» Владимира Логинова.

«Вряд ли возможно установить общее количество погибших от американских ударов «вагнеровцев», однако сам факт их гибели уже не может вызывать сомнений. Обращает на себя внимание то, что посты о их гибели появились необычно быстро — обычно родственники и сослуживцы узнают о гибели бойцов ЧВК только спустя несколько недель или даже месяцев», - отмечаются в публикации.

Напомним, 9 февраля сообщалось, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании "Вагнер".

По следующим данным, количество убитых бойцов российской частной военной компании "Вагнер" достигло более 200 человек.