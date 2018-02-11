Массовое уничтожение бойцов "Вагнера" в Сирии: журналисты раскрывают подробности обстрела российских наемников

Новые данные рассказал командир курдских подразделений.

В день, когда около 200 наемников из частной армии "Вагнер" были убиты из-за обстрела, российское командование всячески отрицало наступление.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на CNN.

Перед тем, как американские военно-воздушные силы в Сирии осуществили обстрел войск Асада, курдский командир связывался с российскими войсками и просил не продолжать наступление в районе. Российский офицер заявил, что наступления нет, однако по результатам атаки американцев по разным данным погибло более двухсот российских наемников из частной армии "Вагнер".

Командир заявил, что россияне отрицали движение вперед. Он добавил, что ответственность за то, что произошло потом, лежит на российском командовании, ведь они знают каждое движение сирийской армии и координируются с войсками режима Асада.

По заявлению Министерства обороны США, американцы также неоднократно связывались с российским командованием, которое помогает войскам Асада, чтобы те прекратили насиуп армии сирийского режима. Россияне заверили, что ситуация под контролем, однако насутп на "Сирийскую демократическую армию" продолжился.

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"Чиновники коалиции регулярно общались с российскими коллегами до, во время и после нападения", - заявили в пресс-службе Пентагона.

По данным колумниста Дэвида Игнатиуса, который публикуется в Washington Post, курдский командир Хасан во время боевых действий получил звонок от российского офицера с просьбой прекратить обстрелы, чтобы была возможность забрать с поля боя убитых и раненых. То есть россиянин сперва отрицает наступление, а потом просит остановить огонь, чтобы помочь раненым и забрать трупы после этой атаки.

Напомним, в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что 9 февраля в Сирии ликвидировали сотню наемников российской частной военной компании "Вагнер".

По следующим данным, количество убитых бойцов российской частной военной компании "Вагнер" достигло более 200 человек.