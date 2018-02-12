"Сделали их как детей": эксперт прокомментировал ликвидацию российских наемников "Вагнера" в Сирии

06:22, 12 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Наши официальные СМИ любят рассказывать патриотическую чушь о том, как "команда американского эсминца наложила в подгузники от одного вида пролетевшего рядом Су-24", или как "американский патрульный "Орион" испугался нашего Су-27", как "летчик американского истребителя в панике сбежал от нашего Су-27" и т.д. и т.п. Но в реальности все наоборот - вот как американцы два дня назад уничтожили в Сирии, по разным оценкам, от 215 до 644 российских наемников из нелегальной "ВЧК Вагнера" с их вооружением и тяжелой техникой, включая все танки. Сделали их как детей, даже не вступая в соприкосновение и не потеряв ни одного своего человека или единицу техники", - пишет он.

По словам Лукашевича, молчание российских журналистов о гибели наемников объясняется распространенными мифами о том, что якобы никто не имеет военного превосходства над Россией, что россияне "своих не бросают", о выводе войск РФ из Сирии и о том, что Россия не участвует в наземной операции и об отсутствии наемников в РФ.

"Послушайте эти переговоры и проститесь еще с одним мифом российской пропаганды - что мы боремся в Сирии с международным терроризмом. На самом деле эти наемные "герои" на танках поехали "отжимать завод" и "получили 3.14зды" - очень емкое определение из первых уст того, что мы делаем в Сирии", - пишет Лукашевич.

Напомним, в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что 9 февраля в Сирии ликвидировали сотню наемников российской частной военной компании "Вагнер".

По следующим данным, количество убитых бойцов российской частной военной компании "Вагнер" достигло более 200 человек.

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Теги: #война в Сирии#наемники Вагнера#группировка Вагнера