Иностранные компании оставили иракцам два газовых месторождения

Освоением двух газовых месторождений в Ираке, которыми не заинтересовались иностранные компании, займутся местные госхолдинги. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Ирака Али аль-Даббаха (Ali Al-Dabbagh).

Речь идет о месторождении "Мансурия" (Mansuriya) и "Акказ" (Akkas). На первое из них не поступило ни одной заявки со стороны иностранных фирм. На "Акказ" претендовал консорциум во главе с итальянской Edison SpA, однако конкурс провалился.

Консорциум в составе Edison SpA, малайзийской Petronas, китайской CNPC, турецкой TPAO и южнокорейской Korea Gas Corp (Kogas) предложил правительству Ирака добывать с месторождения 425 миллионов кубометров газа в день при условии, что за каждый дополнительный баррель нефтяного эквивалента получит 38 долларов, уточняет Dow Jones. Власти Ирака были готовы платить только 8,5 доллара за баррель.

30 июня, напоминает Лента.ру, в Ираке прошли тендеры на разработку нефтяных и газовых месторождений страны, в которых приняли участие крупнейшие нефтяные компании мира. Однако из 35 допущенных к аукционам фирм заявки подали только 22, а в результате конкурсов властям Ирака удалось заключить только один контракт - с консорциумом британской BP и китайской CNPC International по месторождению "Румаила" (Rumaila). Причиной провала тендеров стало то, что стороны не сумели согласовать стоимость добываемой нефти.

Запасы нефти в Ираке оцениваются в 115 миллиардов баррелей, а газа - в 112 триллионов кубометров. Около 60 процентов добытого газа в Ираке сжигается, так как ему нет применения.