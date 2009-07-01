Российская антикоррупционная организация просит защиты у Германии

Сотрудники Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» просят руководство ФРГ защитить от возможных фактов расправы со стороны Следственного комитета Российской Федерации в связи с опубликованием годового отчета о коррупции в России.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, после презентации данных материалов, заявил руководитель организации Евгений АРХИПОВ.

Как говорится в заявлении, обнародованном Е.АРХИПОВЫМ, «согласно поступившей информации из конфиденциальных источников, план дальнейших действий (Следственного комитета РФ) в отношении активистов-правозащитников был следующий: возбуждение уголовного дела, одновременно дискредитация нашей приемной в СМИ и активное позиционирование в СМИ прогосударственной антикоррупционной организации «Национальный антикоррупционный комитет», возглавляемой бывшим сотрудником ФСБ. В случае провала указанного плана - физическое устранение лидеров организации под видом заказного убийства в связи с раскрытием коррупционных схем».

Кроме того, отметил Е.АРХИПОВ, в течение двух недель сотрудникам приемной высокопоставленные лица России рекомендовали покинуть территорию страны.

«В связи с публикацией доклада и реальностью угрозы мы обращаемся к лидерам государств Европейского Союза…, мы обращаемся к канцлеру ФРГ Анхеле МЕРКЕЛЬ, а также к МИД Германии о принятии мер о защитите всех активистов членов Всероссийской антикоррупционной приемной «Чистые руки», - говорится в заявлении.

Также авторы заявления обращаются к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и премьер-министру РФ Владимиру ПУТИНУ с просьбой прояснить угрозы, поступившие в адрес активистов.