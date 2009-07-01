За двое суток гриппом A/H1N1 заразились более 6,3 тысяч человек

Число заболевших гриппом A/H1N1 достигло 77 201 чел в мире, 332 случая закончились смертью. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сегодня сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последние два дня больше всего заболевших новым гриппом зарегистрировано в Великобритании - 2288 случаев; всего в этой стране гриппом заразились 6538 человек, из которых 3 умерли. В Чили за аналогичный период заболели 1025 человек, общее число заболевших достигло 6211 случаев, 12 из которых закончились летальным исходом. В Мексике лабораторно подтверждены 8680 случаев заболевания, 116 из которых оказались смертельными.

Как сообщал УНИАН, 11 июня ВОЗ впервые более чем за 40 лет официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы распространения нового вида гриппа по миру. Этот уровень считается началом пандемии.