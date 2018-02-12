Крушение Ан-148 в Подмосковье: на борту самолета находились два иностранца

Следователи уже установили точку соприкосновения с землей самолета Ан-148.

ГУ МЧС по Оренбургской области опубликовало уточненный список пассажиров и членов экипажа потерпевшего катастрофу в Подмосковье самолета Ан-148, согласно которому на борту находились два иностранных гражданина – швейцарец и азербайджанец.

Как передает ТАСС, в пресс-службе "Саратовских авиалиний" сообщили, что самолет в день трагедии успел совершить несколько рейсов (каких именно - не уточняется). Отмечается также, что в январе 2018 года борт прошел форму C-check, в ходе которой были тщательно проверены, в частности, агрегаты двигателя, планера и крыла.

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Заместитель транспортного прокурора Саратовской области Станислав Прохоров рассказал, что двое техников, которые проводили оперативное обслуживание самолета Ан-148 перед вылетом, находились на борту в момент крушения.

"Последний раз самолет осматривали в порядке оперативного технического обслуживания те техники, которые находились на борту в момент крушения. Замечаний к состоянию воздушного судна у них не было. К сожалению, у них уже ничего не спросишь", - сказал Прохоров.

Следователи уже установили точку соприкосновения с землей самолета Ан-148. Глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным в максимально сжатые сроки провести необходимые генетические и экспертные исследования, чтобы родственники в скором времени могли получить тела погибших.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.