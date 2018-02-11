Рядом с местом падения российского Ан-148 обнаружили обломки вертолета (фоторепортаж)

На месте авиакатастрофы уже нашли первые тела погибших.

В Подмосковье рядом с местом падения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" найдены обломки другого воздушного судна.

Читайте такжеОпубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на телеграм-канал Mash.

https://t.me/breakingmash/3962

"По предварительным данным, это был почтовый вертолет. На месте авиакатастрофы найдено большое количество писем. Не исключено, что самолет мог столкнуться с вертолетом, когда тот начинал взлетать", - говорится в сообщении.

К тому же российские издания сообщают, что на месте падения самолета найдены фрагменты по меньшей мере 50 тел.

Как сообщал УНИАН, недалеко от Москвы разбился самолет Ан-148 с 65 пассажирами и 6 членами экипажа на борту.