Рядом с местом падения российского Ан-148 обнаружили обломки вертолета (фоторепортаж)
16:03, 11 февраля 2018
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На месте авиакатастрофы уже нашли первые тела погибших.
Фрагмент разбившегося Ан-148 "Саратовских авиалиний" / REUTERS
В Подмосковье рядом с местом падения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" найдены обломки другого воздушного судна.
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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на телеграм-канал Mash.
https://t.me/breakingmash/3962
"По предварительным данным, это был почтовый вертолет. На месте авиакатастрофы найдено большое количество писем. Не исключено, что самолет мог столкнуться с вертолетом, когда тот начинал взлетать", - говорится в сообщении.
К тому же российские издания сообщают, что на месте падения самолета найдены фрагменты по меньшей мере 50 тел.
фото breakingmash
Как сообщал УНИАН, недалеко от Москвы разбился самолет Ан-148 с 65 пассажирами и 6 членами экипажа на борту.
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