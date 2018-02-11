Рядом с местом падения российского Ан-148 обнаружили обломки вертолета (фоторепортаж)

16:03, 11 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на телеграм-канал Mash.

https://t.me/breakingmash/3962

"По предварительным данным, это был почтовый вертолет. На месте авиакатастрофы найдено большое количество писем. Не исключено, что самолет мог столкнуться с вертолетом, когда тот начинал взлетать", - говорится в сообщении.

К тому же российские издания сообщают, что на месте падения самолета найдены фрагменты по меньшей мере 50 тел.

фото breakingmash

Как сообщал УНИАН, недалеко от Москвы разбился самолет Ан-148 с 65 пассажирами и 6 членами экипажа на борту.

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Теги: #Россия#авиакатастрофа АН-148
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