Идеальное оружие против российских подлодок: СМИ рассказали о самом большом беспилотном корабле
02:15, 11 февраля 2018
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Корабль может быть принят на вооружение уже в этом году.
REUTERS
У США есть «идеальное оружие» против российских и китайских подводных лодок.
Об этом сообщило издание The National Interest. 30 января ВМФ США получил беспилотный корабль «Sea Hunter», предназначенный для отслеживания подводных лодок.
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Издание отмечает, что судно является самым большим беспилотным кораблем в мире.
По информации издания, корабль может быть принят на вооружение уже в этом году.
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