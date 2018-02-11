Идеальное оружие против российских подлодок: СМИ рассказали о самом большом беспилотном корабле

02:15, 11 февраля 2018
Мир
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REUTERS

Об этом сообщило издание The National Interest. 30 января ВМФ США получил беспилотный корабль «Sea Hunter», предназначенный для отслеживания подводных лодок.

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Издание отмечает, что судно является самым большим беспилотным кораблем в мире.

По информации издания, корабль может быть принят на вооружение уже в этом году.

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Теги: #подлодки оружие ВМС